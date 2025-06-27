«Зенит» интересовался нападающим турецкого клуба

«Гезтепе» хочет 20-25 млн евро за футболиста, которым интересуется «Зенит».

Спортивный директор турецкого клуба Иван Манце подтвердил, что российский интересовался форвардом Ромуло Кардозо, который забил 13 голов и сделал 9 передач в 29 матчах прошлого сезона чемпионата Турции.