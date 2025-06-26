В «Зените» сделали заявление о трансфере полузащитника Жерсона

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что предпосылки для перехода в клуб 28-летнего полузащитника «Фламенго» Жерсона есть. Ранее СМИ сообщали, что сине-бело-голубые заплатят красно-чёрным € 25 млн в виде отступных за хавбека. Подчёркивалось, что заработная плата Жерсона в «Зените» составит около € 6 млн, а контракт будет рассчитан на пять лет.

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«Предпосылки для перехода есть. Ждите официальных сообщений», — приводит слова Медведева «Спорт-экспресс».

Напомним, «Зенит» завершил прошлый сезон Российской Премьер-Лиги на втором месте в турнирной таблице. Чемпионом страны стал «Краснодар».