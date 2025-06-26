«Химки» исключили из состава РФС

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что в ходе очередной конференции было принято решение исключить из числа членов организации подмосковные «Химки».

«В связи с потерей профессионального статуса исполком РФС рекомендовал конференции принять решение об исключении клубов «Знамя Труда» и «Химки» из членов РФС», — заявил он.

Делегаты единогласно поддержали это решение.

18 июня «Химки» объявили о приостановке деятельности.

24 мая стало известно, что «Химки» не получили лицензию для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ). 28 мая РФС отказал подмосковному клубу в апелляции. «Химки» в завершившемся чемпионате РПЛ заняли 12-е место.

Изначально СМИ сообщали, что подмосковный клуб обанкротился и прекратит свое существование. Было указано, что всех футболистов и работников клуба попросили написать заявления об увольнении по собственному желанию. Футболисты окажутся в статусе свободных агентов и не получат выплаты по долгам, поскольку руководство отказывается выплачивать задолженности после отказа клубу в лицензировании. Позднее в самом клубе эту информацию опровергли.