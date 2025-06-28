Назван футболист, отсутствие которого сказывается на сборной России

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что отсутствие полузащитника Александра Головина в сборной России сказывается на игре команды. Его слова приводит Vprognoze.ru.

«Головин – это уже сформировавшийся лидер сборной России. Его отсутствие для команды сказывается. Я бы сказал, когда Александра нет в национальной команде – это потеря», — сказал Гладилин.

В июне сборная России без Головина сыграла вничью с Нигерией (1:1) и обыграла Белоруссию (4:1).

1 мая стало известно, что Головин пропустит остаток сезона из-за травмы приводящей мышцы бедра. Последний раз 29-летний российский полузащитник выходил на поле 5 апреля — он сыграл 10 минут в матче против «Бреста» (1:2). Всего в текущем сезоне россиянин провел 29 встреч во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

4 октября Головин продлил контракт с «Монако». По новому рабочему соглашению он будет представлять команду до конца сезона-2028/29. Прежний контракт с клубом был рассчитан до лета 2026 года. Головин перешел в «Монако» в 2018 году из московского ЦСКА. Вместе с ЦСКА Головин в сезоне-2015/16 стал чемпионом России.

Ранее агент назвал бредятиной слухи о желании «Монако» продать Головина.