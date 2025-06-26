Форвард Иван Сергеев отказал «Спартаку» ради перехода в «Динамо»

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Иван Сергеев отказался от перехода в московский «Спартак». Форвард отклонил выгодное предложение от «красно-белых» ради перехода в «Динамо», сообщает «Спорт Экспресс».

По информации источника, «Спартак» был готов заплатить за трансфер игрока на 100 миллионов рублей больше, а самому футболисту предложил более выгодные условия контракта, но футболист хотел бы поработать именно под руководством Валерия Карпина, который возглавляет «Динамо».

Ожидается, что о переходе Сергеева в «Динамо» будет объявлено в ближайшие дни.