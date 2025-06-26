«Локомотив» подписал контракт с нападающим «Арсенала»

Александр Французов стал футболистом "Локомотива".

21-летний вингер дзержинского "Арсенала" Александр Французов подписал контракт с московским "Локомотивом", сообщает пресс-служба красно-зеленых. Соглашение рассчитано до конца июня 2028 года. Отмечается, что футболист вернется в "Арсенал", за который будет выступать на правах аренды до конца нынешнего года.

Французов становился обладателем Суперкубка Белоруссии в составе борисовского БАТЭ. С февраля этого года форвард защищает цвета дзержинского клуба, в составе которого провел 13 матчей и отличился 4 голами и 4 ассистами.