«Крылья Советов» проиграли «Соколу» в первом контрольном матче на сборах

"Сокол" переиграл "Крылья Советов" в товарищеской встрече (1:0).

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Сегодня, 26 июня, состоялся товарищеский поединок между "Крыльями Советов" и "Соколом". Матч проходил в Самаре на стадионе "Металлург" и завершился минимальной победой саратовской команды со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Павел Киреенко.

Товарищеские матчи

Матч проходит в закрытом режиме

Гол: Киреенко, 10.

"Крылья Советов": Песьяков, Грибакин, Рассказов, Иванисеня, Максимов, Витюгов, Ляхов, К. Попов, Бобер, Раков, Карпицкий.

2 тайм: Фролов, Печенин, Божин, Ороз, Евгеньев, Шитов, Фернандо, Марадишвили, Бабкин, Рахманович, Хубулов.