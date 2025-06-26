"Крылья Советов" проиграли "Соколу" в первом контрольном матче на сборах
"Сокол" переиграл "Крылья Советов" в товарищеской встрече (1:0).
Сегодня, 26 июня, состоялся товарищеский поединок между "Крыльями Советов" и "Соколом". Матч проходил в Самаре на стадионе "Металлург" и завершился минимальной победой саратовской команды со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий Павел Киреенко.
Товарищеские матчи
Матч проходит в закрытом режиме
Гол: Киреенко, 10.
"Крылья Советов": Песьяков, Грибакин, Рассказов, Иванисеня, Максимов, Витюгов, Ляхов, К. Попов, Бобер, Раков, Карпицкий.
2 тайм: Фролов, Печенин, Божин, Ороз, Евгеньев, Шитов, Фернандо, Марадишвили, Бабкин, Рахманович, Хубулов.