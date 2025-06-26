Батраков объяснил, почему «Локомотив» провалил весну в РПЛ

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков объяснил, почему команда в весенней части сезона выступила хуже, чем в осенней.

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— Весна в целом всей команде далась тяжело, хотя сборы хорошие провели. Не задалось.

— Почему?

— Осенью от нас никто ничего не ждал. А весной — наоборот, все чего-то ждали. Первый матч с Махачкалой (1:1 в 19-м туре. — Прим. «Чемпионата») нас подкосил. Думаю, если бы победили, сезон бы сложился иначе. А так, после этой ничьей у многих появились сомнения. Там ещё и холодно было!

— Как согревался?

— Бегал просто. Ног не чувствовал, но бегал, — сказал Батраков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

Напомним, Батраков стал лучшим молодым футболистом РПЛ в сезоне-2024/2025 по итогам голосования «Чемпионата» среди главных тренеров и капитанов всех 16 команд лиги. Все подробности голосования тут.