Семак рассказал о целях «Зенита» в матче с «Црвеной Звездой»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что в матче с белградской «Црвеной Звездой» его футболисты получат международный опыт.

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Встреча Winline Суперсерии пройдет в Сочи 29 июня и начнется в 19:00 (мск).

— Какие задачи будут стоять в этом матче?

— Новичков у нас немного. Посмотрим на состояние игроков, в том числе побольше на тех молодых ребят, что поедут с нами. Ну и те игроки, что у нас есть, начнут подготовку через матчи. Сейчас прежде всего надо набирать форму, игровой тонус. Это те задачи, которые преследуют этот матч.

— «Црвена Звезда» — участник Лиги чемпионов. Это радует в плане предстоящего матча?

— Чем больше сильных соперников, тем лучше. В том числе команд, которые играют в атакующий, интенсивный футбол. С этой точки зрения мы только за такого соперника. При этом и международный опыт важно получать. Это для нас является приятным бонусом.

— Подведите итоги первой недели летних сборов.

— Втягиваемся в работу, в основном проводим двухразовые тренировки. Сейчас определенный недельный цикл закончился, впереди будет больше контрольных матчей. А значит, будет больше возможностей работать над тактическими моментами, определенными взаимодействиями. Все происходит в рабочем режиме.

— Зимние сборы в этом смысле планировать проще?

— Да, потому что ты с первого дня располагаешь всеми игроками за небольшим исключением, если кто‑то по разным причинам присоединяется позже. Сами сборы больше — больше возможностей, чтобы сделать ту или иную работу. Летний перерыв короче и времени на подготовку, естественно, меньше.

— Какое впечатление оставила двусторонняя встреча с «Зенитом‑2»?

— Получился хороший игровой тренировочный день. Неплохая интенсивность. Для нас хороший момент для понимания того, кто быстрее втягивается в работу и привыкает к нагрузкам. Важно было поиграть на все поле перед первым контрольным матчем с «Црвеной Звездой», который будет совсем скоро, — приводит слова Семака корреспондент «Матч ТВ».

Прямую трансляцию матча «Зенит» — «Црвена Звезда» сморите с 18:55 мск на каналах МАТЧ ПРЕМЬЕР и «Матч ТВ», а так же на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.