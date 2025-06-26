ЦСКА и «Ахмат» не могут договориться по сумме трансфера Садулаева

ЦСКА и «Ахмат» приостановили переговоры по переходу вингера Лечи Садулаева из грозненского клуба в московский. Об этом сообщил инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

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По информации Карпова, проблемы в сделке из-за запрашиваемой суммы команды из Грозного. Они хотят выручить за игрока сборной России порядка 11 миллионов евро.

ЦСКА поставил переговоры на паузу и решил переключиться на иностранный рынок. Клуб может пополнить вингер «Осера» Синайоко. Его контракт с французским клубом завершается через год.

В прошлом сезоне Синайоко оформил 5+8 за 34 матча в Лиге 1 — это лучший результат в карьере.