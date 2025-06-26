Объявлены доходы и расходы РФС в 2024 году

Председатель Контрольно‑ревизионной комиссии Российского футбольного союза (РФС) Иван Перонко представил отчет о доходах и расходах РФС за 2024 год, отметив положительный баланс.

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Очередная конференция РФС проходит в четверг в Москве.

— В 2024 году операционная деятельность РФС продолжалась в условиях непростых политических рисков. Комиссия отмечает, что риски существенно не повлияли на финансовые показатели и на показатели финансового баланса. Всё было в положительной динамике. Валюта баланса союза выросла, возросли чистые активы (8,5 млрд). РФС получил выручки на 7,7 млрд рублей, увеличилась чистая прибыль. Доходы превысили 15 млрд, расходная часть составляла чуть более 12 млрд. Это позволило РФС профинансировать все очень важные проекты. Такой результат возможен не только благодаря активной работе РФС с партнерами и спонсорами, но также и в результате эффективной деятельности руководства РФС. Дебиторская задолженность несколько возросла, но в основном она была за ЕРАИ и в течение этого года она была погашена. Что касается кредиторской задолженности, есть небольшой рост, но она находится в нормальном состоянии — около 12% всех пассивов. Она является текущей, просроченной, в частности по налогам, у РФС нет. По мнению комиссии, рисков, позволяющих ухудшить состояние РФС, не выявлено. По результата комплекса мероприятия члены комиссии подчеркивают, что РФС действовал в рамках законодательства и уставной деятельностью. Состояние подтверждено аудиторской проверкой. На основанные вышеизложенного можно сказать об эффективной деятельности РФС, — передает слова Перонко корреспондент «Матч ТВ».

Отчет Перонко был утвержден делегатами конференции единогласно.