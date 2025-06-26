В «Факеле» готовы заменить «Торпедо» в РПЛ

Генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе заявил, что воронежский луб готов в случае необходимости заменить московское «Торпедо» в Российской премьер‑лиге (РПЛ).

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Ранее Мещанский районный суд Москвы заключил совладельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора Валерия Скородумова под стражу на 2 месяца по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Третий фигурант дела Ирина Волкова отправлена под домашний арест на 2 месяца. В пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что Соболеву и Скородумову предъявлено обвинение в попытке подкупа футбольного судьи на сумму более чем 1 миллион рублей.

— Если исключат «Торпедо», вы готовы их заменить?

— Если футбольные органы так решат. Мы всегда готовы, — передает слова Асхабадзе корреспондент «Матч ТВ».

«Торпедо» по итогам сезона‑2024/25 заняло второе место в МЕЛБЕТ‑Первой Лиге и напрямую вышло в РПЛ.

Старт нового сезона МИР РПЛ запланирован на 18 июля. Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.