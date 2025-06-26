Бубнов высказался о ЦСКА при Челестини

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о назначении швейцарского тренера Фабио Челестини в московский ЦСКА.

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«Как будет играть Челестини, что он нового предложит ЦСКА? Мы очень быстро узнаем. На Суперкубке. Их проэкзаменует «Краснодар» — и всё станет ясно, во что они будут играть», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в матче за Суперкубок России 12 июля. Встреча пройдёт в Казани.

Предыдущим клубом 49-летнего Фабио Челестини был швейцарский «Базель». Он возглавлял команду в период с 2023 по 2025 год. С «Базелем» Челестини стал чемпионом Швейцарии (2024/2025) и обладателем Кубка страны (2024/2025). Ранее он работал в «Сьоне», «Люцерне», «Лугано» и других клубах.