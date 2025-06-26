18-летний футболист умер во время операции на колене

Футболист из системы аргентинского клуба «Атлетико Сан‑Тельмо» Камило Нуин умер во время операции на колене. Об этом сообщается в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) команды.

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Точная причина смерти 18-летнего игрока не называется. Известно, что хирургическое вмешательство было связано с повреждением крестообразных связок колена.

«Мы рядом с его семьей, друзьями и коллегами в это трудное время. Мы поможем во всем, что им может понадобиться», — говорится в заявлении клуба.

Нуин выступал за резервную команду Атлетико в низших дивизионах чемпионата страны. За основной состав клуба центральный полузащитник не дебютировал.