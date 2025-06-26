Российский футболист «Зенита» может покинуть команду

Полузащитник петербургского «Зенита» Дмитрий Васильев может покинуть команду в летнее трансферное окно. Об этом сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Источник утверждает, что несколько клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) заинтересованы в аренде футболиста.

В минувшем сезоне 21-летний Васильев принял участие в девяти матчах, в которых забил два мяча. Контракт игрока с «Зенитом» рассчитан до 2028 года, а рыночная стоимость футболиста оценивается в €600 тыс.

В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.