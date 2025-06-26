Соболев высказался о сборах «Зенита»

Форвард «Зенита» Александр Соболев поделился впечатлениями от начала предсезонных сборов под руководством Сергея Семака.

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«В первые дни был очень свеж. А сейчас усталость накопилась и с каждым днём немножко тяжелее и тяжелее. Но это нормально — это сборы. Потом всё это через работу приходит в норму», — цитирует Соболева официальный сайт «Зенита».

Соболев присоединился к «Зениту» летом прошлого года, перейдя из московского «Спартака». В завершившемся сезоне он отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами во всех соревнованиях.

Контракт нападающего с сине-бело-голубыми действует до лета 2027 года. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 6 млн евро.

В прошедшем сезоне «Зенит» занял второе место в РПЛ, впервые за последние семь лет не сумев взять чемпионский титул.