Бубнов высказался об аресте руководителей «Торпедо»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о ситуации с арестом руководителей московского «Торпедо». Ранее суд арестовал владельца «Торпедо» Леонида Соболева и генерального директора клуба Валерия Скородумова по обвинению в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования.

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