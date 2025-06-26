Митрофанов заявил о возможной реструктуризации бюджета РФС

Бюджет Российского футбольного союза (РФС) может быть реструктурирован, заявил «Матч ТВ» генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

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Ранее Митрофанов заявил, что в связи с оптимизацией расходов на логистику сборной России было решено отказаться от игр на других континентах и отдать приоритет внутренним соревнованиям.