Митрофанов заявил о возможной реструктуризации бюджета РФС
Бюджет Российского футбольного союза (РФС) может быть реструктурирован, заявил «Матч ТВ» генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.
Ранее Митрофанов заявил, что в связи с оптимизацией расходов на логистику сборной России было решено отказаться от игр на других континентах и отдать приоритет внутренним соревнованиям.
— Он может быть реструктурирован, появятся другие источники, одни источники будут заменяться другими, возможно, будут какие‑то сокращения. Опять же у нас есть рост дохода в 2025 году, который мы пока не показывали. Напомню, что бюджет РФС до 2019 года — это 3–4 миллиарда рублей, сейчас он абсолютно иной, — сказал Митрофанов «Матч ТВ».