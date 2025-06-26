В «Краснодаре» прокомментировали трансферные слухи

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин высказался о возможной продаже клубом полузащитников Эдуарда Сперцяна и Никиты Кривцова.

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«Сейчас все тренируются и готовятся к сезону. Впереди у нас Суперкубок. Пока никаких изменений не планируется», – приводит слова Бузникина «Спорт-Экспресс».

Капитан «Краснодара» и полузащитник сборной Армении Эдуард Сперцян может перебраться в один из топ-клубов Европы. По информации Transfer Feed, к футболисту проявляют интерес «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

22-летний Кривцов является игроком «Краснодара» с 14 августа 2021 года. Контракт с «быками» рассчитан до 30 июня 2029 года.