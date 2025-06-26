Агент подтвердил интерес к игроку «Краснодара» четырех клубов из Англии

Агент Вильям Д'Авила, представляющий интересы вингера "Краснодара" Олакунле Олусегуна сообщил, что в его клиенте заинтересованы клубы из Чемпионшипа.

© Rusfootball

"Действительно, есть интерес к Олусегуну от "Ковентри", "Саутгемптона", КПР и "Уотфорда". Но не более того", - передает слова агента "СЭ".

Олакунле Олусегун, играющий на позиции крайнего нападающего, перешел в "Краснодар" летом 2022 года. Контракт нигерийца с российским клубом действует до 30 июня 2028 года. В минувшем сезоне вингер принял участие в 28 матчах за "быков" во всех турнирах, отметился тремя забитыми голами и помог команде завоевать золотые медали РПЛ.