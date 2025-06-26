Семак объяснил, почему «Зенит» решил сыграть с «Црвеной Звездой»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, почему сине-бело-голубые приняли решение провести товарищеский матч с сербской командой «Црвена Звезда». Игра пройдёт 29 июня на стадионе «Фишт» в Сочи.

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«Для команды важно, чтобы было больше команд, которые играют в атакующий интенсивный футбол. С этой точки зрения мы, конечно, только за сильных спарринг-партнёров, которых по возможности мы, конечно, ищем. Желательно и международный опыт при этом получать, что тоже для нас является таким приятным бонусом», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Отметим, что по итогам прошлого сезона «Зенит» занял второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Чемпионом стал «Краснодар», тройку лидеров замкнул ЦСКА. С 2019 по 2024 год РПЛ неизменно выигрывали сине-бело-голубые. Сезон-2024/2025 стал единственным для Сергея Семака, когда «Зениту» под его руководством не удалось стать чемпионом России.