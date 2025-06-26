В «Краснодаре» раскрыли, какую сумму хотят получить за Сперцяна

Руководитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин рассказал, какую сумму «быки» хотели бы получить в случае продажи капитана команды Эдуарда Сперцяна. Функционер оценил армянского полузащитника чёрно-зелёных минимум в € 15 млн.

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«Не могу сказать, о каком порядке цифр идёт речь. Нам бы хотелось, чтобы это было больше € 15 млн. Но насколько российский рынок сейчас интересен, насколько хорошие западные команды готовы инвестировать в российский рынок, мы узнаем, только получив предложение», — приводит слова Бузникина «РИА Новости Спорт».

Сперцян — воспитанник «Краснодара». В прошлом сезоне «быки» завоевали чемпионский титул. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Сперцяна в € 25 млн.