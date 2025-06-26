Кристиан Эриксен попрощался с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник Кристиан Эриксен прокомментировал уход из «Манчестер Юнайтед».

© Чемпионат.com

«Думаю, это подходящий момент для завершения истории, учитывая то, как сложился сезон. Идеальная концовка для трёх моих сезонов в «Манчестер Юнайтед». Это было нечто особенное: уходить с поля с забитым мячом и победой, с улыбками окружающих — это очень здорово. С этим клубом связано много хороших воспоминаний, особенных матчей, особенных людей, с которыми я здесь познакомился, а также два трофея и несколько финалов. Я наслаждался своим временем в клубе, очень благодарен «МЮ», болельщикам и партнёрам по команде. С первого же дня я чувствовал себя здесь как дома, этот клуб занял особое место в моём сердце. Надеюсь, впереди светлые времена, как нам и говорил тренер [во время своих установок]. Вместе с такими болельщиками у клуба замечательное будущее», — приводит слова Эриксена официальный сайт клуба АПЛ.

Кристиан Эриксен выступал за «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. Он провёл 107 матчей за эту команду, забил восемь голов и отдал 19 результативных передач. В составе коллектива футболист выиграл Кубок Англии и Кубок лиги.