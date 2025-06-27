Стало известно, будет ли «Спартак» покупать Антона Миранчука у «Сьона»

Полузащитник сборной России и «Сьона» Антон Миранчук не перейдет в «Спартак», сообщает «Евро-Футбол.Ру».

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По информации источника, красно-белым предложили приобрести 29-летнего хавбека, но московский не рассматривает игрока в качестве усиления.

В сезоне 2024/25 Миранчук провел 24 матча в чемпионате Швейцарии, забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи. Контракт футболиста с швейцарским клубом рассчитан до конца июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 2,5 млн евро.