Из РПЛ уберут около 20 судей

По информации СМИ, из списка судей и ассистентов РПЛ перед стартом сезона-2025/26 выведут около двух десятков арбитров.

© Rusfootball

Этот документ ежегодно утверждается бюро исполкома РФС. По сравнению с прошлогодней версией из основного списка предположительно будут исключены Алексей Амелин, Владислав Безбородов, Артем Любимов и Роман Сафьян. Их места должны занять Иван Абросимов, Иван Сараев, Инал Танашев и Владислав Целовальников.

Из резервного списка выведут Романа Галимова и Александра Машлякевича, а добавят в него Антона Фролова, Веру Опейкину и Максима Перезву.

В большей степени изменится список ассистентов. В прошлом сезоне их было слишком много для работы на матчах РПЛ и Кубка России, поэтому исключёнными окажутся 10-12 арбитров, а добавленными - 4-5.

Новый сезон в российском футболе стартует 12 июля матчем Суперкубка России между "Краснодаром" и ЦСКА. Матчи первого тура Российской Премьер-Лиги запланированы на 18-21 июля, а игры первого тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России - на 29-31 июля.