Гендиректор «Динамо» Пивоваров высказался о матче с 2DROTS

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров оценил победу команды в товарищеском матче с коллективом Медиалиги 2DROTS (3:1).

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«Мы готовили этот матч, придумывали все элементы шоу. Считаю, у нас всё получилось. Но оценку давать не нам. Ротенберг захотел посетить это неординарное мероприятие, мы пригласили. Матч был согласован задолго до подписание Карпина. Контрактные соглашения были подписаны. Но всё было согласовано с тренерским штабом», — передает слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Основное время встречи завершилось со счётом 3:0 в пользу команды РПЛ, в послематчевой серии буллиталити сильнее оказалась медийная команда, общий счёт, таким образом, составил 3:1.