Мостовой назвал глупым и смешным приход Абаскаля в «Спартак»

Бывший футболист Александр Мостовой назвал глупым приход Гильермо Абаскаля в московский «Спартак», передает Vprognoze.ru.

«Кто это и почему он пришел в свое время в «Спартак»? Это глупо и смешно, когда он даже заявлял, что может возглавить сборную или ждет приглашения от наших команд. Ребят, вы с ума посходили?» — сказал Мостовой.

14 апреля 2024 года Абаскаль был уволен с поста главного тренера «Спартака», который возглавлял с лета 2022 года. После рестарта сезона-2023/24 команда под его руководством смогла одержать лишь одну победу в пяти матчах Российской премьер-лиги. В итоге «Спартак» завершил минувший сезон на пятом месте.

В Москве специалист женился на своей избраннице, а своего ребенка пара назвала Николаем.

Сейчас Абаскаль тренирует «Атлетико Сан-Луис» из Мексики.