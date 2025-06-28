Экс-футболист «Манчестер Юнайтед»: «Зенит» может обыграть «Спартак» по всем статьям

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» выразил мнение о том, что скоро петербургский «Зенит» может по всем статьям обыграть московский «Спартак», передает «Чемпионат».

«Скоро «Зенит» станет популярнее «Спартака» в России. «Спартаку» нужно что-то думать и делать. «Зенит» скоро может стать командой, которая обыграет «Спартак» по всем статьям», — сказал Канчельскис.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».