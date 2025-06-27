Винисиус ответил, сколько лет он еще хочет играть за «Реал»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор дал комментарий после матча 3-го тура клубного чемпионата мира с «Зальцбургом» (3:0).

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Бразилец был признан лучшим игроком встречи, он забил гол и сделал результативную передачу.