Экс-президент «Локомотива» сравнил популярность «Спартака» и «Зенита»

Николай Наумов: «Спартак» популярнее «Зенита». Опережает по широте и охвату территории – у красно-белых везде есть болельщики»
Николай Наумов считает, что «Спартак» популярнее «Зенита» в России.
«На данный момент, может, так и есть, что «Зенит» – самый популярный клуб в России. Они лидируют по численности зрителей, которые ходят на стадион на матчи. А на «Зенит» ходит очень много болельщиков. Но все равно «Спартак» остается более популярным клубом. В какой бы город я ни приезжал, везде есть болельщики, а у «Зенита» такого нет. По широте и охвату территории «Спартак» опережает «Зенит». Но при этом можно согласиться, что у петербуржцев – один из самых популярных клубов в России», – сказал бывший президент «Локомотива».