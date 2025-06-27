Футболист «Динамо» получил тяжелую травму

Футболист московского "Динамо" Луис Чавес получил травму в расположении сборной Мексики перед четвертьфинальным матчем Золотого кубка Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Об этом сообщил телеканал ESPN со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Мексики.

Полузащитник получил повреждение на тренировке. После обследования ему диагностировали разрыв крестообразной связки.

"Луис Чавес покинул тренировку из-за травмы правого колена. Позднее игроку сделали МРТ, подтвердился разрыв правой передней крестообразной связки. Мы желаем Чавесу скорейшего и успешного выздоровления", - говорится в заявлении федерации.

Чавесу 29 лет, он перешел в "Динамо" летом 2023 года. В сезоне-2024/25 полузащитник провел за клуб 27 матчей в различных турнирах, отметившись 3 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

В четвертьфинале Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Мексики сыграет против команды Саудовской Аравии. Турнир, проходящий в США и Канаде, завершится 6 июля. В 2023 году его победителем стали мексиканцы.