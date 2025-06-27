Глебов: в «Динамо» собирается небольшая ростовская банда

Полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов поделился мнением о переходе защитника Максима Осипенко в московский клуб из «Ростова» и о том, что команду возглавил бывший главный тренер желто-синих Валерий Карпин.

«В «Динамо» собирается небольшая ростовская банда после прихода Карпина и Осипенко. В течение какого-то времени после перехода в «Динамо» мне стало попроще. Сейчас лучше — ещё проще», — приводит слова Глебова «Чемпионат».

Глебов перешел в «Динамо» из «Ростова» зимой.

Также по слухам к бело-голубым может присоединиться защитник ростовчан Илья Вахания.

Предыдущий сезон динамовцы завершили на пятой строчке, записав на свой счет 56 очков за туров чемпионата России.

В первом туре РПЛ-2025/26 «Динамо» сыграет с «Балтикой», которая только вернулась в премьер-лигу. Встреча состоится в Москве на стадионе «ВТБ Арена».