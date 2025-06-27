Полузащитник «Динамо» поделился мнением о переходе Сергеева в клуб

Полузащитник сборной России и московского «Динамо» Данил Глебов поделился мнением о вероятном переходе нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в столичный клуб.

Вчера, 26 июня, в СМИ появилась информация о том, что игрок присоединяется к бело-голубым. Сумма сделки составит 3,5 млн евро. На футболиста также претендовали «Спартак» и «Зенит».

«Сергеев знаком с требованиями. Он хороший футболист, хорошие данные. Я думаю, что он отлично впишется. С Ваней был какой-то диалог, но не звал и ничего не предлагал (улыбается)», — приводит слова Глебова «Чемпионат».

30-летний Сергеев в сезоне-2024/25 провел 25 матчей в составе «Крыльев Советов», забил 9 мячей и отдал 2 ассиста.

«Динамо» в прошедшем сезоне РПЛ финишировало пятым в таблице.