Ташуев прокомментировал переход Юрана в Турцию

Экс-тренер грозненского «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал назначение Сергея Юрана главным тренером турецкого клуба «Серик Беледиеспор». Новость об этом публикует сетевое издание Metaratings.ru.

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«Я, прочитав эту новость, честно говоря, получил удовлетворение и очень рад за Сергея Николаевича. Надеюсь, что мы будем прорубать это окно. Вторая лига Турции – непростая, я в свое время тоже изучал ее. Нормальный уровень, поэтому пожелаем Сергею Николаевичу успеха, чтобы он поддержал нашу тренерскую школу. Всячески будем болеть за него», – отметил Сергей Ташуев.

Информация о назначении в турецкий клуб ранее подтвердил сам Юран, сообщивший, что полетит в Анталию на сборы вместе со своим тренерским штабом. Бывший игрок сборной России уже работал в качестве главного тренера за рубежом, но только в государствах из бывшего СССР — в Латвии, Эстонии, Казахстане, Армении и Азербайджане. В 2008, 2020 и 2022 годах Юран тренировал ФК «Химки», а в 2017-2019 годах - «Зоркий» из Красногорска.