Экс-футболист Быстров внесен в базу данных «Миротворца»

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России по футболу Владимир Быстров попал в базу украинского сайта «Миротворец», о чём свидетельствуют данные, размещенные на портале.

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На сайте указано, что Быстров «пропагандировал убийство граждан Украины, покушался на суверенитет и территориальную целостность страны, а также участвовал в ряде мероприятий, направленных на „героизацию военных преступников“.

Отметим, что наибольшую известность Быстрову принесли выступления за санкт-петербургский «Зенит». С сине-бело-голубыми Владимир несколько раз становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок страны. Со «Спартаком» Быстров трижды завоёвывал серебряные медали российского первенства.