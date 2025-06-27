Выяснилось, при каких обстоятельствах Вера получил предложение из Саудовской Аравии

Полузащитник Лукас Вера получил предложение от клуба из Саудовской Аравии, когда находился на пересадке в Стамбуле перед вылетом в Москву. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

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По плану аргентинец должен был сегодня, 27 июня, прилететь в Москву и пройти медосмотр для трансфера в «Локомотив» в течение двух дней, после чего планировалось подписание контракта с зарплатой 5 млн рублей в месяц. Но теперь игрок близок к переходу в клуб из Саудовской Аравии.

В сезоне-2024/2025 28-летний Лукас Вера выступал за подмосковные «Химки». Он провёл 31 матч во всех турнирах, забил семь мячей и оформил четыре голевые передачи. «Химки» не получили лицензию РФС-1 и приостановили деятельность.