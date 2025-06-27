Мостовой сравнил клубный чемпионат мира и Лигу чемпионов

Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой в интервью «Газете.Ru» заявил, что единственной мотивацией для победы на клубном чемпионате мира по футболу для игроков являются повышенные призовые.

По его словам, по качеству игр матчи турнира не сравнятся с Лигой чемпионов.

«Все, кто приехал, будут играть на победу, это однозначно. Тем более чем их заманили? Большими деньгами! Ясно, что они играют за них. А вы попробуйте без денег. Клубный чемпионат мира пока никак нельзя сравнивать ни с Лигой чемпионов, ни с чемпионатами мира или Европы. Может, к полуфиналам или финалу станет следить за турниром интереснее, но пока нет», — заявил Мостовой.

Клубный чемпионат мира — соревнование между сильнейшими представителями шести континентальных конфедераций. Турнир проводится под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА). Первый розыгрыш клубного чемпионата мира состоялся в Бразилии в январе 2000 года. Он был признан ФИФА в качестве правопреемника Межконтинентального кубка, который разыгрывался ежегодно в Иокогаме (Япония) между победителем Лиги чемпионов УЕФА и обладателем Кубка Либертадорес.