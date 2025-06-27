Экс-игрок «Спартака» призвал продать иностранного футболиста команды

Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Егор Титов заявил, что футболиста клуба Манфреда Угальде стоит продать, если будет хорошее предложение, передает «РБ Спорт».

© ФК "Спартак"

«Ему немножко подпортила резюме весна. Но я уверен, что за ним наблюдают, он игрок своей сборной, где постоянно забивает, поэтому, если будет хорошее предложение, с хорошим ценником, надо его отдавать», — сказал Титов.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Угальде провел 29 матчей, забив 17 мячей.

В матче 30-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы.

«Краснодар» завершил чемпионат на первом месте, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов. Бронзу завоевал московский ЦСКА — 59 очков.