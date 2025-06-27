Генсек РФС: Россия провела бы клубный ЧМ на более высоком уровне, чем Америка

Генсек РФС Митрофанов: «Мы бы провели клубный ЧМ на более высоком уровне, чем сейчас в Америке»
Максим Митрофанов считает, что Россия могла бы провести клубный ЧМ лучше США.
На данный момент турнир с участием 32 команд проходит в США
«Я бы хотел напомнить о том, что официальным решением УЕФА финал Лиги чемпионов и Суперкубок УЕФА, планировавшиеся в России, перенесены. Без определения сроков, но не отменены. Наша страна готова к проведению любого турнира: континентального первенства, клубного чемпионата мира и так далее. Думаю, что мы бы провели КЧМ на более высоком уровне, чем сейчас в Америке», – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.