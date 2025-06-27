Главный тренер «Спартака-2» может возглавить «Чайку»

По информации СМИ, пост главного тренера песчанокопской "Чайки", скорее всего, займёт наставник "Спартака-2" Дмитрий Комбаров.

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Ещё сообщается, что в клуб из Ростовской могут перейти сразу несколько футболистов, которые являются клиентами агента Павла Андреева. Речь идет об игроках московского "Спартака-2" и подмосковного "Леон Сатурна". Эти футболисты должны составить новый костяк "Чайки".

В сезоне-2024/25 Первой Лиги песчанокопская "Чайка" в 34 матчах набрала 38 очков, которые позволили команде занять тринадцатое место в итоговой турнирной таблице. Последним тренером команды с 8 апреля по 5 июня был Сергей Первушин, который после истечения контракта возглавил новороссийский "Черноморец".

Дмитрий Комбаров занимает пост главного тренера "Спартака-2", который выступает в дивизионе "Б" Второй лиги, с 19 января 2024 года. действующий контракт специалиста с клубом рассчитан на срок до конца 2025 года.