Первушин стал главным тренером «Черноморца»

«Черноморец» объявил о назначении Сергея Первушина на пост главного тренера команды.

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Контракт между футбольным клубом из Новороссийска и 55‑летним специалистом подписан по схеме «1+1». Первушин сменил на этом посту Олега Василенко, который покинул клуб в среду.

— Для меня очень почётно оказаться в таком клубе — с традициями, со своей армией болельщиков. «Черноморец» — это фирма для меня, вызов в моей тренерской карьере. Очень давно, в 1992 году, я играл на стадионе в Новороссийске. Прекрасно запомнил, что в парке раньше играли в домино и нарды. И обстановка всегда была хорошая. Повторю, «Черноморец» — это клуб с историей, за который болеют много людей, которые приходят на стадион и поддерживают команду. Поэтому я начинаю работу в этом клубе с трепетом, — сказал Первушин.

Предыдущим местом работы Первушина была «Чайка» (Песчанокопское). Ранее он тренировал такие клубы, как «Тамбов», «Кубань», «Металлург» (Липецк).

«Черноморец» (64 очка) занял третье место в прошедшем сезоне МЕЛБЕТ‑Первой лиги, но не получил лицензию, необходимую для выступления в МИР РПЛ, поэтому не участвовал в стыковых матчах.

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