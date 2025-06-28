«Акрон» объявил о продлении контракта с капитаном команды Константином Савичевым

«Акрон» на официальном сайте объявил о продлении контракта с 31-летним защитником и капитаном команды Константином Савичевым. Новое трудовое соглашение с футболистом рассчитано до 2027 года.

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«Дебютный сезон в Премьер-Лиге получился интересным и показал потенциал «Акрона» для последующего развития. Посоветовавшись с семьёй, пришёл с руководством и тренерским штабом к тому, чтобы продолжить сотрудничество. Рад продлить соглашение ещё на два сезона. Хочется приносить и дальше пользу «Акрону», за четыре года он стал для меня родным», — приводит слова Савичева пресс-служба клуба на официальном сайте.

Савичев присоединился к тольяттинскому клубу летом 2021 года. Игрок является одним из рекордсменов «Акрона» по количеству проведённых матчей. Он занимает третье место по этому показателю после Сергея Волкова и Ивана Чудина. Савичев принял участие в 135 встречах, в которых отметился 11 голами и 21 результативной передачей.