Ямаль возьмет номер, который освободится после ухода Фати из «Барселоны»

Футболист «Барселоны» Ямаль возьмет 10‑й номер, который освободится после ухода Фати — СМИ
Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль со следующего сезона будет играть под 10‑м номером, сообщает Mundo Deportivo.
По данным издания, 13 июля, когда Ямалю исполнится 18 лет, может быть организована торжественная церемония по случаю его совершеннолетия, где будет официально объявлено о передаче 10‑го номера испанцу. В этот же день футболисты каталонского клуба выйдут из отпуска и пройдут медосмотр.
Сейчас 10‑й номер в «Барселоне» принадлежит форварду Ансу Фати, который близок к уходу из команды в летнее трансферное окно. По информации журналиста Фабрицио Романо, игрок в скором времени подпишет контракт с «Монако».
Ямаль дебютировал за основную команду «сине‑гранатовых» в апреле 2023 года в возрасте 15 лет. С тех пор футболист провел 106 матчей, забил 25 мячей и отдал 34 голевые передачи. Вместе с «Барселоной» он стал двукратным чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны.
В мае 17‑летний полузащитник продлил контракт с «Барселоной» до лета 2031 года.
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