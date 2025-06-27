Ямаль возьмет номер, который освободится после ухода Фати из «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль со следующего сезона будет играть под 10‑м номером, сообщает Mundo Deportivo.

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По данным издания, 13 июля, когда Ямалю исполнится 18 лет, может быть организована торжественная церемония по случаю его совершеннолетия, где будет официально объявлено о передаче 10‑го номера испанцу. В этот же день футболисты каталонского клуба выйдут из отпуска и пройдут медосмотр.

Сейчас 10‑й номер в «Барселоне» принадлежит форварду Ансу Фати, который близок к уходу из команды в летнее трансферное окно. По информации журналиста Фабрицио Романо, игрок в скором времени подпишет контракт с «Монако».

Ямаль дебютировал за основную команду «сине‑гранатовых» в апреле 2023 года в возрасте 15 лет. С тех пор футболист провел 106 матчей, забил 25 мячей и отдал 34 голевые передачи. Вместе с «Барселоной» он стал двукратным чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В мае 17‑летний полузащитник продлил контракт с «Барселоной» до лета 2031 года.

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