Быстров высказался о переносе столетия «Зенита»

Быстров - о переносе столетия "Зенита": чем больше праздников, тем лучше -дважды отпразднуем день рождения
Экс-игрок сборной России Владимир Быстров прокомментировал перенос столетия "Зенита".
"Идет столетие, ничего не переносили. Мы уже отпраздновали, сезон продолжается. Чем больше праздников, тем лучше. Если можно дважды отпраздновать день рождения, почему бы этого не сделать?" - цитирует Быстрова "СЭ".
Напомним, что по итогам сезона-2024/2025 петербургский "Зенит" стал серебряным призером чемпионата России и вылетел из Кубка страны, уступив в финале верхней сетки ЦСКА (2:2, 3:4 - пен.).
В мае текущего года петербургский "Зенит" отпраздновал сто лет со дня основания клуба. В сообщении об итогах заседания совета директоров петербургский клуб объявил, что сезон-2025/2026 станет сотым для команды