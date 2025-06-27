Быстров высказался о переносе столетия «Зенита»

Экс-игрок сборной России Владимир Быстров прокомментировал перенос столетия "Зенита".

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"Идет столетие, ничего не переносили. Мы уже отпраздновали, сезон продолжается. Чем больше праздников, тем лучше. Если можно дважды отпраздновать день рождения, почему бы этого не сделать?" - цитирует Быстрова "СЭ".

Напомним, что по итогам сезона-2024/2025 петербургский "Зенит" стал серебряным призером чемпионата России и вылетел из Кубка страны, уступив в финале верхней сетки ЦСКА (2:2, 3:4 - пен.).

В мае текущего года петербургский "Зенит" отпраздновал сто лет со дня основания клуба. В сообщении об итогах заседания совета директоров петербургский клуб объявил, что сезон-2025/2026 станет сотым для команды