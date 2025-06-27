Генич объяснил, почему «Локомотив» не поменял тренера

Российский комментатор Константин Генич высказался о том, что в московском «Локомотиве» не стали менять тренера в межсезонье, и Михаил Галактионов продолжит работу с командой. Железнодорожники стали шестыми в сезоне-2024/2025 чемпионата России.

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