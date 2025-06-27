«Спартак» вошел в тройку самых фолящих команд прошлого сезона РПЛ

«Спартак» вошёл в тройку самых фолящих команд прошлого сезона РПЛ
Появился рейтинг клубов Российской Премьер-Лиги по количеству фолов в сезона-2024/2025. Его составил и опубликовал телеграм-канал РУСТАТ.
Так, больше всего нарушений правил совершил воронежский «Факел». Второе место в списке самых фолящих команд занял казанский «Рубин». Замкнул тройку лидеров по нарушениям правил московский «Спартак».
Топ-5 команд, которые больше всех фолили в минувшем сезоне РПЛ:
- «Факел» — 456 фолов;
- «Рубин» — 447 фолов;
- «Спартак» — 441 фол;
- «Краснодар» — 429 фолов;
- «Локомотив» — 419 фолов.
Напомним, чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Это первый трофей в истории «быков».