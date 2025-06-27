«Спартак» вошел в тройку самых фолящих команд прошлого сезона РПЛ

Появился рейтинг клубов Российской Премьер-Лиги по количеству фолов в сезона-2024/2025. Его составил и опубликовал телеграм-канал РУСТАТ.

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Так, больше всего нарушений правил совершил воронежский «Факел». Второе место в списке самых фолящих команд занял казанский «Рубин». Замкнул тройку лидеров по нарушениям правил московский «Спартак».

Топ-5 команд, которые больше всех фолили в минувшем сезоне РПЛ:

«Факел» — 456 фолов; «Рубин» — 447 фолов; «Спартак» — 441 фол; «Краснодар» — 429 фолов; «Локомотив» — 419 фолов.

Напомним, чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 стал «Краснодар». Это первый трофей в истории «быков».