Игрок «Динамо» высказался о матче с 2DROTS

Полузащитник «Динамо» Данил Глебов прокомментировал победу команды в матче с 2DROTS. Основное время встречи завершилось со счётом 3:0 в пользу команды РПЛ, в символической послематчевой серии буллиталити сильнее оказалась медийная команда. Глебов похвалил команду 2DROTS.

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— Ребята из 2DROTS молодцы! Последнее время не следил за Медиалигой. До этого какие-то новости читал, что-то смотрел.

— Символично, что Карпина много раз спрашивали о матче с командой Медиалиги и у него дебют с такой командой?

— Видите, как интересно получилось! — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.