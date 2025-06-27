Легенда ЦСКА объяснил, как избежать банкротства клубов в России

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что государственным компаниям необходимо создать единый финансовый пул, из которого будут спонсироваться российские футбольные клубы.

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По его мнению, целевое использование средств из единого бюджета поможет не допустить новых банкротств по примеру «Химок».

«У нас все равно в той или иной степени все команды финансируются государством. Надо делать пул из государственных компаний, как в Китае, и чтобы все команды были в одинаковых условиях. И тогда не будет таких историй как с «Химками», как с «Тамбовом», с «Амкаром» и так далее. Если государство за это возьмется, то перестанут футболистам до заоблачных сумм раздувать зарплаты, и ее просто-напросто хотя бы будут выплачивать. Такие истории будут продолжаться, пока мы здесь не наведем порядок», — завяил Масалитин.

18 июня «Химки» объявили о приостановке деятельности.

24 мая стало известно, что «Химки» не получили лицензию для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ). 28 мая РФС отказал подмосковному клубу в апелляции. «Химки» в завершившемся чемпионате РПЛ заняли 12-е место.