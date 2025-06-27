Трансфер Заболотного в «Спартак» может сорваться

«Спартак» не завершил подписание экс-форварда «Химок» Антона Заболотного, сообщает Metaratings.ru.

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По информации источника, красно-белые еще не дали окончательный ответ по сделке. Сам 34-летний игрок может перейти в чемпионат Турции.

В сезоне-2024/25 34-летний Заболотный выступал за «Химки». В составе красно-черных форвард провел 31 матч, забил 6 мячей и отдал 6 ассистов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 700 тысяч евро.

«Спартак» в сезоне-2024/25 занял четвертое место в турнирной таблице.