«Реал» заработал больше всех после группового этапа клубного ЧМ

Мадридский «Реал» получил самый высокий фиксированный доход за участие на групповом этапе клубного чемпионата мира. «Сливочным» выплатили € 32,8 млн. С учётом дополнительных выплат, например, за выход в плей-офф соревнования, испанский гранд заработал € 43,55 млн. Об этом сообщает Marca.

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На второй строчке располагается «Манчестер Сити». Фиксированный доход «горожан» составил € 30,9 млн. С учётом дополнительных выплат английский клуб получил € 42,51 млн.

Замыкает тройку лидеров по указанному показателю «Бавария» с фиксированным доходом в € 27,8 млн. В общей сложности на текущий момент мюнхенский клуб заработал € 37,69 млн.